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    HaberlerEkonomiKobilerin masraf süreçlerini yönetecek
    04.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Kobilerin masraf süreçlerini yönetecek

    Turkcell, yeni platformu hesApplı’yı hayata geçirdi. Masraf süreçlerini kolaylaştıran, anlaşmalı hizmet sağlayıcılardan indirim fırsatları sunan ücretsiz masraf yönetim platformu, hem ıslak imza süreci, doğrudan borçlandırma sistemi gibi bürokratik işlemleri ortadan kaldıracak hem de hizmetlerde oluşturduğu kolaylıkla KOBİ’lere her kademede kazanç sağlayacak.

    Kobilerin masraf süreçlerini yönetecek

    Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şunları söyledi:

    “Platform sayesinde KOBİ’ler eski usul masraf prosedüründe bulunan alışverişin ardından alınacak fiş, fişin muhasebeye ibraz edilmesi ve onaylandıktan sonra çalışana geri ödenmesi gibi uzun süreç alan masraf işlemlerini dijitalleştirerek hem tüm tüketimlerinde tasarruf sağlayacak hem de büyük kurumsal firmaların satınalma tarafında yakalamış olduğu fiyat performans imkânlarına erişebilecekler. Yeni platformumuz üzerinden harcamalar için ödeme şekli ve istenildiğinde limit belirlenebilmesi gibi kolaylıklar önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak.”

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