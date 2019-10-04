Kobilerin masraf süreçlerini yönetecek

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şunları söyledi:



“Platform sayesinde KOBİ’ler eski usul masraf prosedüründe bulunan alışverişin ardından alınacak fiş, fişin muhasebeye ibraz edilmesi ve onaylandıktan sonra çalışana geri ödenmesi gibi uzun süreç alan masraf işlemlerini dijitalleştirerek hem tüm tüketimlerinde tasarruf sağlayacak hem de büyük kurumsal firmaların satınalma tarafında yakalamış olduğu fiyat performans imkânlarına erişebilecekler. Yeni platformumuz üzerinden harcamalar için ödeme şekli ve istenildiğinde limit belirlenebilmesi gibi kolaylıklar önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak.”