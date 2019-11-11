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    HaberlerEkonomi HaberleriKuveyt Türk konut finansmanında kar oranını 0,98'e düşürdü
    11.11.2019 - 16:37 | | AA

    Kuveyt Türk konut finansmanında kar oranını 0,98'e düşürdü

    Kuveyt Türk konut finansman oranını 0,98'e indirdi.

    Kuveyt Türk konut finansmanında kar oranını 0,98'e düşürdü

    Kuveyt Türk'ten açıklamaya göre, herhangi bir üst veya alt sınır şartı olmaksızın tüm vade seçeneklerinde konut finansmanı kar oranı 0,98'e düşürüldü. Otomatik ödeme talimatı, BES, Kredili Hayat Sigortası ürünlerini kullanan Kuveyt Türk müşterileri ise 0,95'e kadar düşürülen kar oranlarından yararlanabilecek.

    Konut finansmanında 120 aya kadar vade seçenekleri sunan Kuveyt Türk, bu sayede ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bütçelerine ve konut sektörüne katkı sunmayı hedefliyor.

    Kuveyt Türk, Türkiye'de üretim yapan otomobil firmalarına ve araç sahibi olmak isteyen müşterilerine destek olmak amacıyla "Yerli Üretim Araç Finansmanı Kampanyası" kapsamında anlaşmalı bayilerde sıfır araçlarda yüzde 0,49-0,69 kar oranı uygulamaya başlamıştı.

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