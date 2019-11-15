BİST103.7810EURO6,350,17USD5,760,18ALTIN271,15-0,24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriKuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı
    15.11.2019 - 08:31 | | AA

    Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı.

    Kuyum satışlarında taksit sayısı dörtten sekize çıkarıldı

    Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı.

    Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.

    BDDK de geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti.

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korku evi! Elinden kaçan karısını tekrar eve götürüp...

    Korku evi! Elinden kaçan karısını tekrar eve götürüp...

    Son dakika... HDP'li 3 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı

    Son dakika... HDP'li 3 ilçe belediye başkanı gözaltına alındı

    Dehşet! Bir anda kurşun yağdırdı...

    Dehşet! Bir anda kurşun yağdırdı...

    Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü polis olmaya engel mi?

    Renk körlüğü nedir? Renk körlüğü polis olmaya engel mi?

    Sıradaki Haber