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    HaberlerEkonomi Haberleri Lojistik Master Planı yarın açıklanacak
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    24.12.2019 - 14:08 | | AA

    Lojistik Master Planı yarın açıklanacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Lojistik Master Planı" yarın tanıtılacak.

    Lojistik Master Planı yarın açıklanacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın The Ankara Otel'de yapacağı Lojistik Master Planı sunumuna, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılması bekleniyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladığı programda, Lojistik Master Planı'nın Türkiye'nin stratejik konumundan kaynaklanan lojistik avantajının ve rekabet gücünün artırılarak, iktisadi ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak ve Türkiye'yi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek bakış açışıyla hazırlandığını ifade etmişti.

    Tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptıİngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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