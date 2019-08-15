Memurların zam pazarlığında üçüncü toplantı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri yer aldı.

İkincisinde olduğu gibi bu toplantıya da KESK temsilcisi katılmadı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, 5 hizmet kolundaki toplam 179 talep ele alınacak.

"TÜRK-İŞ'İN İRADESİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantıdan önce Bakanlık binası girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hizmet kollarındaki taleplerin tasnif sürecinin bugün yapılacak görüşmeyle sona ereceğini söyledi.

Yarınki toplantıda Kamu İşveren Heyeti'nin zam teklifiyle geleceğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Bizim teklifimiz taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde. Masaya ilişkin kanaatimiz olumlu. Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretme konusunda görüşmeleri önemli buluyoruz. Geride bıraktığımız toplu sözleşmelerde, hizmet kolarına ilişkin sorun alanlarının çözüme kavuştuğu malum. Kamuoyunda, Memur-Sen'in teklifleri son derece gerçekçi oldu, Kamu İşveren Heyeti'nin de bu gerçekçilik üzerinden meseleye yaklaşması ve buna ilişkin bir teklifle masaya gelmesi kanaati kabul görmüş durumda. Kamu İşveren Heyeti'nin bizim için müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle masaya gelmesini temenni ediyoruz."

Kamu işçilerini ilgilendiren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığının anımsatılması üzerine Yalçın, "İşçilerin süreci hayırlı olsun. Bu Türk-İş'e ait bir süreçtir. 2019-2020 görüştüler, biz 2020-2021'i görüceğiz. Türk-İş'in bu konudaki iradesine saygı duyuyoruz." yanıtını verdi.

"ÜZERİNDE KONUŞULABİLİR BİR TEKLİF BEKLİYORUZ"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de toplantı öncesi yaptığı açıklamada, toplu pazarlık masasını önemsediklerini, görüşmelerin öneminin farkında olduklarını dile getirdi.

Konfederasyon olarak taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep ettiklerini anımsatan Kahveci, şunları kaydetti:

"Türkiye Kamu-Sen, hedeflenen enflasyon üzerinden verilecek bir artışı asla kabul etmeyecektir. Yaşadığımız, hissettiğimiz enflasyon üzerinde bir değerlendirme yapılması lazım. Hem 2020 hem de 2021 yılı zamlarının buna göre belirlenmesi gerekir. Hedeflenen enflasyon üzerinden artış çok doğru bir yaklaşım olmaz. Yarın hükümet, çalışanların en azından ekonomik sıkıntılarını giderecek, refah seviyelerini bir miktar artıracak bir teklifle gelmeli. Yani müzakere edilebilir, üzerinde konuşulabilir bir teklif bekliyoruz."

Emeklilerin ve işçilerin ikramiye aldığını ancak kamu görevlilerinin ikramiye hakkının olmadığını belirten Kahveci, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini istediklerini ifade etti.