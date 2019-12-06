Merkez’den dört maddede 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 2020’de fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda eldeki politika araçlarının en etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği bildirildi. 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu, bankanın internet sitesinde yayımlandı.



Raporda, TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğu ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda eldeki bütün araçların kullanılacağına dikkat çekildi. Enflasyon hedefinin, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunduğu hatırlatılan raporda, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi.



Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunduğu belirtilen raporda, yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete “Açık Mektup” yazılacağı kaydedildi.



Raporu, Merkez Bankası’nın 2020’de dörtlü stratejiyle fiyat istikrarı hedefine ulaşmayı amaçladığını ortaya koydu. İşte o 4 madde...



1 - 12 toplantı ile etkin iletişim



Raporda, Para Politikası Kurulunun (PPK), 2020 yılında, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda 12 toplantı yapacağı belirtildi. İlk üç toplantının 21 Ocak, 18 Şubat ve 18 Mart’ta gerçekleştirileceği açıklandı.

Gelecek dönemde iletişim politikasının, destekleyici bir araç olarak etkin bir biçimde kullanılacağı vurgulanan raporda, para politikasının temel iletişim araçlarının kurul duyuruları ve Enflasyon Raporu olduğu ifade edildi.



2 - Dövize kayıtsız kalmayacak



Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği vurgulanarak şöyle denildi:

“Uygulanan kur rejiminde, döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. TCMB’nin herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi halinde TCMB, bu duruma kayıtsız kalmayacak ve sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi verecektir.”



3 - Zorunlu karşılıkla ayar

Merkez Bankası’nın 2020’de fiyat istikrarının sağlanması hedefi ile elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceği belirtildi. Raporda, 2020 yılında bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edileceği belirtilerek, “TCMB, 2020’de zorunlu karşılık uygulamasının temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek bir şekilde kullanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.



4 - Rezerv artışı sürecek



TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edileceği bildirilen raporda şöyle denildi:



“Merkez Bankası, 2020 yılında da rezervlerini artırmaya devam edecektir. Bu kapsamda 2020 yılında reeskont kredisi kullanımının 28 milyar dolar civarında gerçekleşeceği, reeskont kredilerinin TCMB döviz rezervlerine katkısının, 26 milyar dolar civarında olacağı öngörülmektedir.”