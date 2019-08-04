Mobilyanın ‘gizli’ ihracat şampiyonu

Ürettiği iç ve dış mekan mobilyalarını 100 ülkeye ihraç eden Siesta, bu yıl ihracatını yüzde 10 artırmayı hedefliyor. Siesta Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar’ın verdiği bilgiye göre, yüzde 75-80 dış pazara çalışan Siesta, geçen yıl 160 milyon lira ciro elde etti, bu yıl ise bu rakamın 200 milyon liraya yükselmesi planlanıyor. 120 milyon lirayı aşkın ihracat geliri ile aslında ilk 10 mobilya ihracatçısı arasında yer aldıklarını belirten Tuncay Işıldar, “Ancak ihracat kategorimiz kimyevi maddeler kategorisinde sayıldığı için mobilya sektörü sıralamasında bizi göremezsiniz” dedi.

‘Rakibimiz İtalya’

Plastik mobilya sektöründe Türkiye’de 30 civarında üretici bulunduğunu kaydeden Işıldar şu bilgileri verdi:

“Bizim rakibimiz İtalyan şirketleri. Tasarımda ve dış pazarlarda onlarla yarışıyoruz. Tasarımlarımızı İtalya’da yaptırıp Türkiye’de üretiyoruz. Ağırlıkla Avrupa ve Amerika olmak üzere 100 ülkeye ihraç ediyoruz. İhraç pazarlarımız çok çeşitli olduğu için normalde 3 ay olan ihracat sezonumuz 8-9 aya kadar uzadı.” Bu yıl ihracatta dolar bazında yüzde 10 büyüyeceklerini belirten Işıldar, “İç pazarda ise adet bazında yüzde 10 civarında bir gerileme var. Ancak turizm hareketli olduğu için Ege ve Akdeniz bölgelerinde büyüdük” dedi.

3 yıl garanti

Türkiye’de plastik mobilya sektöründeki en büyük sorunun merdiven altı üretim olduğunu vurgulayan Tuncay Işıldar, “Bu ürünler düşük fiyatıyla tüketicinin ilgisini çekebilir. Ancak hızla yıpranıp kırıldığında tüketici gidip yenisini almak zorunda kalıyor ve aslında cebinden daha fazla para çıkmış oluyor” diye konuştu. Işıldar, Siesta ürünlerinin ise üç yıl garantili olduğunu sözlerine ekledi.

Yap-boz oturma setleri geliyor

Plastik mobilyada gelecek yılın trendleriyle ilgili bilgi de veren Tuncay Işıldar şöyle konuştu:

“Küçük alanlara sığacak sandalyeler üretiyoruz. Demonte oturma setleri geliyor. Bu setler kullanıcıya tasarım özgürlüğü sağlayacak. Tıpkı yap-boz gibi beğeniye ve ihtiyaca göre farklı şekillerde kurulabilecek. Uzakdoğu ile rekabet ettiğimiz rattan görünümlü örgülü setlerimizin de modası devam ediyor.”

Şeffafın modası bitti

Işıldar, plastik mobilyada gelecek sezon öne çıkacak renkleri şöyle anlattı:

“Şeffaf ürünlerin modası bitti, canlı renklerin de öyle... Pastel ve mat renkler öne çıkmaya başladı. Gri ve füme tonları da yükselişte. Tabii siyah ve beyaz her zaman klasik.”

Markasına çalışıyor

Son dönemde marka bilinirliğini artırmak için çalıştıklarını anlatan Tuncay Işıldar şöyle devam etti:

“Euroleague Basketbol ile global sponsorluk anlaşması imzaladık. Final Four’da hocaların oturduğu koltuklar Siesta’ydı. Çeşitli haber kanallarında haber ve hava durumu bültenlerine sponsor olduk. BKM’nin Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda organize ettiği konserlerin de sponsorları arasında yer aldık.”

‘İstanbul’ referans oldu

İstanbul Havalimanı’nda yeme-içme alanının mobilyaların ve çalışanların oturdukları koltukları Siesta olduğunu belirten Tuncay Işıldar şunları söyledi:

“Hatta büyük açılış törenindeki şeffaf sandalyeleri de biz ürettik. Tabii İstanbul Havalimanı’na ürün verebilmek önemli, bu büyük bir ihaleydi. Ancak bizim için bundan daha önemli olan tanıtım etkisi. Önemli bir referans oldu.”