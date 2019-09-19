OECD Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu açıklandı

OECD'nin "Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Raporda, dünya ekonomisi için mayıs ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 3,2'lik 2019 büyüme tahmini yüzde 2,9'a, yüzde 3,4'lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 3'e düşürüldü.

Avro Bölgesi, Çin ve Hindistan'a yönelik tahminlerin aşağı yönlü revize edildiği raporda, ABD ekonomisi için bu yıl 0,4 puan düşüşle yüzde 2,4 ve gelecek yıl için 0,3 puanlık düşüşle yüzde 2 büyüme tahmininde bulunuldu.

Raporda, OECD, Avro Bölgesi büyüme tahminini 2019 için yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e, 2020 için yüzde 1,4'ten yüzde 1,0'e; Çin büyüme tahminini 2019 için yüzde 6,2'den yüzde 6,1'e, 2020 için yüzde 6,0'dan yüzde 5,7'ye; Almanya büyüme tahminini 2019 için yüzde 0,7'den yüzde 0,5'e, 2020 için yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya; Hindistan büyüme tahminini 2019 için yüzde 7,2'den yüzde 5,9'a, 2020 için yüzde 7,4'den yüzde 6,3'e revize etti.

Örgüt, Japonya'nın büyüme tahminini 2019 için yüzde 0,7'den yüzde 1'e yükseltirken, 2020 için yüzde 0,6'da sabit bıraktı.

OECD, G20’ye ilişkin büyüme tahminini de aşağı çekerken, bu yıl yüzde 3,1 gelecek yıl ise yüzde 3,2 büyüme öngördü.

Raporda, büyüyen ticaret savaşlarının yatırım ve güven ortamını zedelediği vurgulanırken, halihazırda düşük seyreden küresel büyümenin artan politika belirsizliklerini derinleştirdiği kaydedildi.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına yönelik sürecin tüm Avrupa için yarattığı tehlikelere işaret edilen raporda, "Sürece ilişkin takvim, usul belirsizlikleri ve anlaşmasız Brexit ihtimali Birleşik Krallık'ı 2020'de resesyona sürükleyebilir. Aynı zamanda Avrupa'da da sektörel kesintilere yol açabilir." ifadesine yer verildi.

Raporda, Çin ekonomisindeki genel yavaşlama, yüksek borç ve bozulan kredi kalitesi arasında artan gerginliğin de küresel ekonomi açısından risk yaratan bir başka unsur olduğu belirtildi.

Ticaret savaşları uyarısı

OECD Başekonomisti Laurence Boone, raporda, küresel ekonominin ciddi dalgalanmalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, düşük büyümenin "endişe verici boyutta yerleşik” hale geldiğini belirtti.

Ticaret gerginliğinin tetiklediği belirsizliğin uzun vadeli hale geldiğini aktaran Boone, "Hükümetler, günümüzdeki düşük faizler nedeniyle doğan fırsatları değerlendirmeli ve altyapıya yatırım yaparak geleceğin ekonomisini desteklemeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ekonomisi beklenenden güçlü büyüdü"

OECD raporunda Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0,3 daralacağı öngörüldü. Bu oran bir önceki raporda yüzde eksi 2,6 olarak tahmin edilmişti. Bu da Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüde 2,3 puanlık iyileşmeye işaret etti. Öte yandan Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüyeceğine yönelik tahmin değiştirilmedi.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk yarısında beklenenden daha güçlü büyüdüğüne işaret edilen raporda, geçici bütçe ve bütçesel harcamaların yanı sıra turizm ihracatının büyümeye destek sağladığı vurgulandı.

Yatırımların daraldığı, kredi büyümesinin ise zayıf kaldığı belirtilen raporda, mali politikalardaki yumuşamanın büyümeyi 2020'de yüzde 1,5'in üzerine taşıyacağı ifade edildi.