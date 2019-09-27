BİST104.6532,66EURO6,19-0,08 USD5,66-0,15ALTIN272,19-0,72
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Protesto edilen senet tutarı ağustosta azaldı
    27.09.2019 - 14:45 | | AA

    Protesto edilen senet tutarı ağustosta azaldı

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'ne göre ağustosta protesto edilen 74 bin senedin tutarı bir önceki aya göre yüzde 14 azalarak 1,6 milyar TL oldu.

    Protesto edilen senet tutarı ağustosta azaldı

    TBB Risk Merkezi, ağustos ayında protesto edilen senetlere ilişkin verileri açıkladı.

    Buna göre, ağustos ayında protesto edilen toplam 74 bin senedin parasal tutarı 1,6 milyar TL oldu. Senet sayısı bir önceki aya göre yüzde 4, senet tutarı yüzde 14 geriledi.

    Yılın sekiz ayında ise protestolu senet sayısı 648 bin, toplam tutarı 14 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Ocak-ağustos döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28'ini İstanbul'dakiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 4 ile Konya ve yüzde 3 ile Bursa izledi.

    Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller Tunceli, Bayburt ve Hakkari olarak sıralandı.

    Dehşet apartmanı! Çocuklar yan odadayken boğazını kestiYalova'da İran uyruklu Abdulmuhammet A. (39), kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Seher A.'yı (35) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Abdulmuhammet A., olay sonrası polise gidip, teslim oldu.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehit polisin kızından yürekleri dağlayan veda!

    Şehit polisin kızından yürekleri dağlayan veda!

    İki kardeşe çarpan sürücü, hamile eşini sakinleştirmeye çalıştı!

    İki kardeşe çarpan sürücü, hamile eşini sakinleştirmeye çalıştı!

    Polislere hakaret eden iki zorba ile ilgili flaş gelişme!

    Polislere hakaret eden iki zorba ile ilgili flaş gelişme!

    Kadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesi

    Kadıköy'de polisin hayat kurtaran müdahalesi

    Sıradaki Haber