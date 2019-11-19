BİST106.803-0,04EURO6,33-0,47USD5,71-0,44ALTIN269,74-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriRekabet Kurulu buğday unu soruşturmasına 12 teşebbüsü daha ekledi
    19.11.2019 - 12:18 |

    Rekabet Kurulu buğday unu soruşturmasına 12 teşebbüsü daha ekledi

    Rekabet Kurulu, buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya 1 teşebbüs birliği ve 11 teşebbüsü daha ekledi.

    Rekabet Kurulu buğday unu soruşturmasına 12 teşebbüsü daha ekledi

    Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırmak suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edilip etmediklerinin tespitine yönelik olarak daha önce 11 teşebbüs ve 1 dernek hakkında soruşturma açılmıştı.

    Kurul, 24 Ekim'deki toplantısında, soruşturmaya Karadeniz Un Sanayicileri Derneği, Akmehmet Gıda San. ve Tic. AŞ, Amasya Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Alaybeyi Gıda San. ve Tic. AŞ, Hatap Değirmenleri Gıda San. ve Tic. AŞ, Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Taflan Un İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Unay Un San. ve Tic. AŞ, Usta Un Gıda Motorlu Araçlar Nak. Tur. San. Tic. AŞ, Ünsan Ünye Un San. ve Tic. AŞ, Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Unları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Zafer Un Fabrikasını da ekleme kararı aldı.

    Öte yandan, Hoshizaki Europe Holdings B.V. ile Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin mevcut pay sahipleri arasında Öztiryakiler'in bir kısım paylarının Hoshizaki Europe Holdings B.V. tarafından devralınması amacıyla çeşitli sözleşmeler imzalandı.

    Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski Yargıtay sorumlusuna hapis cezası!

    Eski Yargıtay sorumlusuna hapis cezası!

    Sahte altın satan kadın serbest kalınca kuyumcu isyan etti!

    Sahte altın satan kadın serbest kalınca kuyumcu isyan etti!

    Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu!

    Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu!

    2020 yılında EYT'liler için bir çözüm yaratılacak mı? EYT çıkıyor mu?

    2020 yılında EYT'liler için bir çözüm yaratılacak mı? EYT çıkıyor mu?

    Sıradaki Haber