BİST102.5831,42EURO6,380,21USD5,75-0,01ALTIN274,24-0,52
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriRusya Merkez Bankası'ndan yapısal reform çağrısı
    07.11.2019 - 12:55 | | AA

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapısal reform çağrısı

    Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, küresel ekonominin giderek belirsiz bir hale geldiğini belirterek, “Rusya’nın ekonomik büyümesi için kritik öneme sahip yapısal reformları derhal hayata geçirmeliyiz.” dedi.

    Rusya Merkez Bankası'ndan yapısal reform çağrısı

    Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, Rus ekonomisindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

    Ülkedeki enflasyon risklerinin azaldığına işaret eden Nabiullina, “Faizi daha da indirmek için potansiyelimiz mevcut. Sürekli endişelendiğimiz konu olan halkın enflasyon beklentisi düşüyor. Ancak faizi hemen düşürelim diye karar almak için acele etmeyeceğiz.” diye konuştu.

    Küresel ekonomik gelişmelerin umut vermediğine vurgu yapan Nabiullina, “Küresel ekonominin giderek belirsiz bir hale geldiğini varsayarsak, ekonomik büyümemizin önündeki en büyük engel şu anda yapısal reformlar.” dedi.

    Rusya’da yatırımların artması için yapısal reformların şart olduğunu vurgulayan Nabiullina, “Rusya’nın ekonomik büyümesi için kritik öneme sahip yapısal reformları derhal hayata geçirmeliyiz. Bu konuda vakit kaybedemeyiz.” yorumunu yaptı.

    2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, ekim ayında politika faizini yüzde 6,5’e kadar düşürmüştü.

     

    Tam o an... Oradaydılar!Mersin'de yıkılma riski taşıyan, çevresinde oyun oynayan çocukların can güvenliğini tehdit eden 50 yıllık su kulesi, belediye ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Profesör kabusu oldu... 'Hala tedirginim!'

    Profesör kabusu oldu... 'Hala tedirginim!'

    Tıp merkezinin sahibi doktor, çocuğunun annesi kadın doktora dehşeti yaşattı!

    Tıp merkezinin sahibi doktor, çocuğunun annesi kadın doktora dehşeti yaşattı!

    Terörist Özge Aydın, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı

    Terörist Özge Aydın, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı

    Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

    Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

    Sıradaki Haber