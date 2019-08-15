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    HaberlerEkonomiSigaradan alınan asgari vergi tutarı artırıldı
    15.08.2019 - 08:38| DHA

    Sigaradan alınan asgari vergi tutarı artırıldı

    Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı.

    Sigaradan alınan asgari vergi tutarı artırıldı

     

    Resmi Gazete'de yayımlanan listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67'ye çıkarıldı.

    ÖTV (III) sayılı listede yer alan "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" ile "enfiye ve çiğnemeye mahsus" tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıkarıldı.

    Sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz'da 0.2679 liradan 0.2895 liraya yükseltilmişti. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu. 

    Sigaradan alınan asgari vergi tutarı artırıldı

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