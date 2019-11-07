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    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan açıkladı! İnanılmaz talep geldi...
    07.11.2019 - 11:04 | | AA

    Son dakika: Bakan açıkladı! İnanılmaz talep geldi...

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğine inanılmaz talep geldi, 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi." dedi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! İnanılmaz talep geldi...

    Pakdemirli, "Geleceğe Nefes kapsamında 9 milyonun üzerinde birey sertifika aldı" ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Türkiye'de başka yok! En prestijli...Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinde 145 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Türkiye'nin en prestijli projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı'nın, 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
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