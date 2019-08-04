BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56-0,82ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBakan açıkladı! O ödemeler 9 Ağustos'ta yapılacak
    04.08.2019 - 11:00| AA

    Bakan açıkladı! O ödemeler 9 Ağustos'ta yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.

    Bakan açıkladı! O ödemeler 9 Ağustos'ta yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin 9 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

    Selçuk, yazılı açıklamasında, evde bakım maaşının 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bin 305 lira olduğunu, bu tutarın temmuzdan itibaren bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı.

    Geçen yıl 513 bin engelli için yaklaşık 6,6 milyar lira kaynak aktarıldığını anımsatan Selçuk, 2019 Ağustos ayında da 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacağını belirtti.

    Bakan Selçuk, Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta başlaması ve 4 gün resmi tatil olması nedeniyle evde bakım aylığı ödemelerinin bayram öncesinde yapılacağını bildirdi.

    Selçuk, "Evde bakım aylığı ödemeleri, 9 Ağustos Cuma günü hesaplara yatmış olacak. Evde bakım yardımı engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödeniyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bayramlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

    Kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktıEskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mezarın içerisinden 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil şarampole devrildi, 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti

    Otomobil şarampole devrildi, 11 yaşındaki kız hayatını kaybetti

    Celal ile Ceren filmi ne zaman vizyona girdi?

    Celal ile Ceren filmi ne zaman vizyona girdi?

    Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

    Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

    Gelecek hafta İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye çıkacak

    Gelecek hafta İstanbul'da sıcaklık 31 dereceye çıkacak

    Sıradaki Haber