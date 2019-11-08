BİST103.369-0,17EURO6,360USD 5,760,15ALTIN271,910,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde!
    08.11.2019 - 11:04 | | AA

    Son dakika: Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde!

    Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" dedi.

    Son dakika: Bakan Pekcan'dan ihracatçılara müjde!

    Pekcan şunları söyledi:

    31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt yakaladık.

    10 ayda yaklaşık 7,2 milyon güvensiz veya uygunsuz ürünün ithalatına izin vermedik, bunları geri gönderdik.

    Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün Mevlid Kandili...Bugün hangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandil'nde okunabilir dualar

    Bugün Mevlid Kandili...Bugün hangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandil'nde okunabilir dualar

    Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı e devlet giriş

    Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı e devlet giriş

    Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?

    Taciz şüphelisi öğretmenden öğrencisine: Çocuk nasıl yapılır biliyor musun?

    Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!

    Sevgili Geçmiş 3. bölüm fragmanında Çilem ve Azra arasında büyuük hesaplaşma!

    Sıradaki Haber