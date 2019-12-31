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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu
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    31.12.2019 - 20:13 |

    Son dakika | Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu

    Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.

    Son dakika | Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

    Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

    Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.

      Amorti çıkan numaralar2019 bitti 2020'ye sayılı saatler kaldı. Bugün en çok gündem olan konu elbette Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel çekilişiydi. Milyonlarca bilet satılırken çekiliş saati deyim yerindeyse iple çekildi.
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