Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Kasım ayında müjdesini paylaştığımız dar gelirli vatandaşlarımız için konut projemizin tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız." dedi.