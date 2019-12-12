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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu
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    12.12.2019 - 14:51 |

    Son dakika... Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak" dedi.

    Son dakika... Sosyal konut başvuru tarihleri belli oldu

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Kasım ayında müjdesini paylaştığımız dar gelirli vatandaşlarımız için konut projemizin tanıtımını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleştirdik. Her yıl 100 bin konutu vatandaşlarımıza kazandıracak bu projemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız." dedi.

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