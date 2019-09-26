BİST103.0270,40EURO6,230,32USD5,680,19ALTIN275,260,43
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiSon dakika: Üç kamu bankasından kredi müjdesi
    26.09.2019 - 09:16 |

    Son dakika: Üç kamu bankasından kredi müjdesi

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde Türkiye'de üretim yapan markalarla işbirliği yaparak kredi paketleri hazırladı.

    Son dakika: Üç kamu bankasından kredi müjdesi

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi.

    3 Bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için %0,49-0,69 faiz uygulayacak.

    Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir." denildi. 

    Anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi.

    Kampanya dönemi 01.10.2019-31.12.2019 olacak.

     

    İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ege Denizi'nde lastik botlarda 132 göçmen yakalandı

    Ege Denizi'nde lastik botlarda 132 göçmen yakalandı

    Ters yöne giren gelin arabasına ceza yağdı!

    Ters yöne giren gelin arabasına ceza yağdı!

    Kağıthane'de domuz eti operasyonu

    Kağıthane'de domuz eti operasyonu

    İmzalar atıldı! Okul kantinlerinde yeni dönem

    İmzalar atıldı! Okul kantinlerinde yeni dönem

    Sıradaki Haber