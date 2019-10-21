SPK banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdı

SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E) ve Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında 16 Ekim'den itibaren getirilen depo şartı uygulaması kaldırıldı.
Bu doğrultuda yatırımcıların söz konusu payların satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesi şartı da aranmayacak.
Söz konusu banka payları için açığa satış işlemlerine getirilen yasak ise devam edecek. Bu doğrultuda gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da söz konusu yasak kapsamında olacak.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.