‘Tapu’dan yabancılara özel gayrimenkul portalı

Devlet güvencesinde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancıların tüm işlemlerine yardımcı olmak amacıyla “devlet güvencesi” altında hizmet sunan “Yabancılar Bilgi Portalı (Your Key Turkey)”nı hazırladı. Taşınmaza ilişkin mekansal veri ile yatırım yoğunluğu haritaları ve analizlerine, Türkiye’den taşınmaz alabilen ülke vatandaşları bilgisine, e-randevu sistemi aracılığıyla tapu müdürlüklerinden randevu alınmasına kadar pek çok bilgiye erişim imkanı sağlanacak. Ayrıca yabancılara detaylı soruları ve bilgi talepleri için de sitede bulunan form aracılığıyla başvuru yapma imkanı sunulacak. Bir iş günü içerisinde bilgilendirme yapılacak.

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde aktif hizmet veren portala ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca dilleri de eklenecek. Portalın web adresi “www.yourkeyturkey.gov.tr” adresi ile sosyal medya hesaplarından da aktif hizmet verilecek.

Yurtdışı temsilcilik

Öte yandan, yurtdışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine kolaylık sağlamak ve yurt dışına gayrimenkul satışını artırmak amacıyla 10 ülkede 12 temsilcilik açılacak.

İlk etapta, Bakü Büyükelçiliği, Berlin, Düsseldorf, Paris ve Brüksel’deki başkonsolosluklarda tapu işlemleri için temsilcilikler hizmet verecek.