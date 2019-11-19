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    HaberlerEkonomi Haberleri‘Tapu’dan yabancılara özel gayrimenkul portalı
    19.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Tapu’dan yabancılara özel gayrimenkul portalı

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışının sağlandığı bilgi portalı kurdu. “Your Key Turkey” adlı sitede 4 dilde hizmet veriliyor.

    ‘Tapu’dan yabancılara özel gayrimenkul portalı

    Devlet güvencesinde

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancıların tüm işlemlerine yardımcı olmak amacıyla “devlet güvencesi” altında hizmet sunan “Yabancılar Bilgi Portalı (Your Key Turkey)”nı hazırladı. Taşınmaza ilişkin mekansal veri ile yatırım yoğunluğu haritaları ve analizlerine, Türkiye’den taşınmaz alabilen ülke vatandaşları bilgisine, e-randevu sistemi aracılığıyla tapu müdürlüklerinden randevu alınmasına kadar pek çok bilgiye erişim imkanı sağlanacak. Ayrıca yabancılara detaylı soruları ve bilgi talepleri için de sitede bulunan form aracılığıyla başvuru yapma imkanı sunulacak. Bir iş günü içerisinde bilgilendirme yapılacak.

    Türkçe, İngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde aktif hizmet veren portala ilerleyen günlerde Rusça, Fransızca ve İspanyolca dilleri de eklenecek. Portalın web adresi “www.yourkeyturkey.gov.tr” adresi ile sosyal medya hesaplarından da aktif hizmet verilecek.

    Yurtdışı temsilcilik

    Öte yandan, yurtdışında yaşayan vatandaşların tapu işlemlerine kolaylık sağlamak ve yurt dışına gayrimenkul satışını artırmak amacıyla 10 ülkede 12 temsilcilik açılacak.

    İlk etapta, Bakü Büyükelçiliği, Berlin, Düsseldorf, Paris ve Brüksel’deki başkonsolosluklarda tapu işlemleri için temsilcilikler hizmet verecek.

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