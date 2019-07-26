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    HaberlerEkonomiTESK'ten faiz indirimine destek
    26.07.2019 - 13:40| AA

    TESK'ten faiz indirimine destek

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun, politika faizini düşürerek ekonomideki normalleşme sürecinin çok daha hızlı ilerlediği mesajını verdiğini bildirdi.

    TESK'ten faiz indirimine destek

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz kararını son derece olumlu bulduklarını belirtti.

    Bu kararı takiben bankaların da mevduat ve kredi faizlerini düşürerek ekonomik büyümeye katkı sağlamaları gerektiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

    "Merkez Bankası, politika faizinde indirim yaparak ekonomideki normalleşme sürecinin çok daha hızlı ilerlediği mesajını vermiş oldu. Faizlerin düşmesiyle gayrimenkul sektöründe de iyileşme görülecektir. Satılmayı bekleyen 2 milyon konut stokundan dolayı sıkıntılı bir dönem geçiren inşaat sektörü bu gelişmeyle rahatlayacaktır. Konut stoku erimeye başladıkça sektörde yeni yatırımlar kendini göstermeye başlayacaktır. İnşaat sektörü, öncü sektörlerden olduğu için ekonomideki büyüme yeniden hızlanacaktır."

    2,5 metrelik kara yılan korkuttuMersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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