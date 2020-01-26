Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Türkiye ticarette dünyadan çok büyüyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ticaret artışı yüzde 1.2 olurken Türkiye’nin ihracatının yüzde 2’nin üzerinde arttığını söyledi.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 33. Olağan Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödülleri töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk iş insanlarının ülkelerine olan güvenleriyle işlerine ve geleceklerine sarıldıklarını belirtirken, bu kapsamda hükümetin de iş dünyasının önünü açmaya, destekler vermeye durmadan devam ettiğini söyledi. Yeni dönem destekleriyle ihracatçılara 2020’de 3.8 milyar liralık destek bütçesi ayrıldığını anlatan Bakan Pekcan, “İhracatta devlet desteklerimizi otomasyon sistemlerine bağladık, bakanlığımız web sitesi üzerinden başvurup kolaylıkla işlemlerini hayata geçirebilecekler” dedi.



Dinamizmi azalmıyor



Pekcan, “Müşavir ağı sistemini devreye almıştık, bütün müşavirlerimize ‘müşavire danışın’ hattı ile görüşebilecekler. Dijital gümrük uygulamamız ile kağıtsız ihracatı üç ay içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Benzeri pek çok uygulamayla iş dünyamız için kolaylık sağlıyoruz. Artan koordinasyon ve yeniliklerle ticarette hızlı bir şekilde hareket edebiliyoruz” diye konuştu.



Küresel ticaret savaşları ve korumacılık politikalarının bütün dünyayı etkilediğine dikkat çeken Pekcan, Türkiye’nin dinamizmini sürdürdüğünü söyledi. Türk iş insanlarının tüm dünyada başarılara imza atmaya devam ettiğini vurgulayan Pekcan şunları söyledi:



“Hangi ülkeye gidersek gidelim Türk iş dünyasının başarılarına şahit oluyoruz. Ürünlerin kalitesi, zamanında sevkiyatı ve satış sonrasında ürünlerinin arkasında olduklarını memnuniyetle her gittiğimiz yerde dinliyoruz. Küresel ticaret artışı yüzde 4 olarak tahmin edilirken, yüzde 1.2 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 2’nin üzerinde artarak 180 milyar doları aştı. Dünyada oransal olarak ihracatını en çok artıran 7. ülke, değer olarak en çok artıran 5. ülke konumuna geldi.”



‘Rotamız Afrika’



Bakan Pekcan ayrıca, bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Afrika’ya çalışma ziyareti yapacaklarını dile getirdi.

33. Olağan Genel Kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin de seçildiğini hatırlatan DEİK Başkanı Nail Olpak, bugün rotalarını Afrika’ya çevirdiklerini ifade etti. Olpak, “Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızla Cezayir, Gambiya ve Senegal’e hareket ediyoruz” dedi. 26-28 Ocak’ta gerçekleştirilmesi planlanan program ile iş dünyasının Afrika’da yeni iş birlikleri geliştirebilmesi, yatırımlar için fırsat oluşturuyor.



Ana ekseni lobicilik



Yeni dönem stratejilerini dört ana başlıkta anlatan Nail Olpak, ana eksenlerinin lobicilik faaliyetleri olacağını söyledi. Olpak, şöyle devam etti:



“İlk eksenimiz ülkemizin menfaatleri kapsamında etkin lobicilik faaliyetleri yürüteceğiz. AB ve ABD başta olmak üzere tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız, hazırlıkları yaptık, ilk adımları attık. İkinci önceliğimiz ise liderlerimizin belirlediği hedeflere ulaşmak için çok daha fazla çalışmak olacak. Nasıl ki ABD ile 100 milyar dolar hedefimiz var benzer şekilde Rusya’yla da 100 milyar dolar hedefi var ve biz hazırlıklarımız yaptık. Bu hedefler için üye tabanımızı geliştirmek için çalışacağız. Yeni üyeliği teşvik edecek mekanizmaları hayata geçirdik. Ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu’yu karış karış gezeceğiz. Dördüncü olarak ise



bizim için çok önemli bir kazanç olan diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalara devam edeceğiz.”



‘Yaralarımızı birlikte saracağız’

Elazığ ve çevre illeri etkileyen depreme ilişkin mesajlarını da ileten Bakan Pekcan, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye bu felaketin yaralarını da birlik, beraberlik, dayanışma içinde hep birlikte saracaktır” dedi.



146 iş konseyi bulunuyor



Bakan Pekcan, DEİK’in bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğine dikkati çekti. 95 kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye’nin en büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33’ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23’ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret olduğunu ifade eden Pekcan, “DEİK’in yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Bir ticari diplomasi kuruluşu olan DEİK yönetiminde ve 146 iş konseyinin her birinde görevlerine devam edecek veya yeni görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Ustalara saygı



Bu yıl ilki düzenlenen ‘Ustalara Saygı Ödülleri’nin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor. İlki düzenlenen ödül töreninde, merhum Ersin Faralyalı’nın ödülünü oğlu Serdar Faralyalı aldı. Merhum Feyyaz Berker’in ödülünü Tekfen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ercan Kumcu aldı. Kurulun yaşayan en kıdemli üyesi Ali Nihat Gökyiğit ile ilk DEİK Başkanı Ali Coşkun’a da ödülleri takdim edildi.