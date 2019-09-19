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    HaberlerEkonomiTİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
    19.09.2019 - 08:45 | | AA

    TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 16 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

    TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 8 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

    Geçici teminat tutarı tay başına 15 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

    İhale şartnamesi TİGEM'den temin edilebilecek.

     

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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