02.08.2019 - 14:49| DHA
TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey'de yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.
TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42’si dişi, 35’i erkek olmak üzere toplam 77 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak.
İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.
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