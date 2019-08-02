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    HaberlerEkonomiTİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
    02.08.2019 - 14:49| DHA

    TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey'de yetiştirilen 77 baş safkan Arap tayı, 6 Ağustos’ta satışa sunulacak.

    TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor

    TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 6 Ağustos Salı günü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

    Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, Karacabey Tarım İşletmesinde yetişen 42’si dişi, 35’i erkek olmak üzere toplam 77 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı teker teker yapılacak.

    İhale şartnamesi TİGEM ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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