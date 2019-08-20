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    HaberlerEkonomiTOKİ 1.1 milyar liralık arsa satacak
    20.08.2019 - 08:47| ANKARA Milliyet

    TOKİ 1.1 milyar liralık arsa satacak

    TOKİ, 20 şehirde yaklaşık 2 milyon 426 bin 58 metrekare büyüklüğündeki 212 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’daki arsaların, toplamda 1 milyar 117 milyon 733 bin 343 lira muhammen bedelle satılacağı belirtildi.

    TOKİ 1.1 milyar liralık arsa satacak

    Şehirlerin gelişen bölgelerinde yer alan arsaların, kolay ulaşım imkanı, şehir merkezine, otoyola, sanayi ya da turizm bölgelerine yakınlık gibi özellikleri ise dikkati çekiyor. Konut, ticaret, park, rekreasyon, özel sağlık, özel eğitim, toplu konut alanı, konut dışı kentsel çalışma, akaryakıt istasyonu, sanayi tesisi ve tarım alanı niteliğindeki arsaların, yüzde 25 peşin, 48 ay vade ile satılacağı belirtildi. Arsalar, taksitli satışlar için 6 aylık üretici fiyatı endeksi (ÜFE) oranı yüzde 6 ile sınırlandırılarak, alıcıya avantaj sunacak

    İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda bakım ve akaryakıt tesisi, Büyükçekmece’de konut, Küçükçekmece’de özel eğitim alanı, Pendik’te konut alanı, Eyüpsultan’da konut ve ticaret, Sancaktepe’de akaryakıt, Silivri’de konut, Arnavutköy’de sanayi tesisi, Sarıyer’de park ve dinlenme alanı satışa çıkarılacak. Ankara Mamak’ta ticaret, Çankaya’da ticaret ve konut, Gölbaşı’nda konut ve park alanı, Sincan’da konut ve günü birlik tesis, Yenimahalle’de küçük sanayi sitesi ve Etimesgut’ta konut ile ticaret alanı niteliğindeki arsalar satışa sunulacak.

    Müzayede 12 Eylül’de

    Antalya, Edirne, Balıkesir, Karabük, Kırşehir, Siirt ve Sivas’ta konut, Çanakkale’de sanayi depolama, Bitlis ve İzmir’de ticaret ve konut, Diyarbakır’da sanayi sitesi, Kocaeli’nde plansız tarım arazisi, Manisa’da rekreasyon, Muğla’da spor, basketbol, lise, otopark, Şanlıurfa’da özel eğitim alanı niteliğindeki arsalar açık artırma ile satılacak. Açık artırma müzayedesi 12 Eylül Perşembe günü, saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilecek.

     

    E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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