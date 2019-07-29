BİST103.3730,52EURO 6,26-0,91USD5,61-1,03ALTIN256,59-0,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTrump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor
    29.07.2019 - 21:45| DHA

    Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor

    ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Çinin üreticilerine fayda sağlayan nicel genişleme politikaları uygularken ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yönündeki kararsızlığını eleştirdi.

    Trump: AB ve Çin faizleri indirirken Fed hiçbir şey yapmıyor

     

    Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

    AB ve Çin faizleri indirerek sistemlerine para akıtmaya ve üreticilerinin ürünlerini satmalarını kolaylaştırmaya devam edecek. Bu arada oldukça düşük enflasyonla Fed hiçbir şey yapmıyor ve (diğerleriyle) karşılaştırıldığında hiçbir şey yapmamaya devam edecek.

    Fed, daha önce faizleri artırması sebebiyle Trump'ın eleştirisine maruz kalmış ve Trump söz konusu politikanın ekonomiye zarar verdiğini öne sürmüştü. Beklentiler, Fedin 0.25 baz puan faiz indirimine gidebileceğine işaret ederken, merkez bankası Çarşamba günü yeni faiz kararını açıklayacak.

    3 yaşındaki çocuk ölümden döndüZonguldak’ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    “Siz beni tanıyor musunuz” dedi, ekmek bıçağıyla saldırdı

    “Siz beni tanıyor musunuz” dedi, ekmek bıçağıyla saldırdı

    On Numara sonuçları belli oldu (29 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

    On Numara sonuçları belli oldu (29 Temmuz MPİ On Numara çekiliş sonuç sorgulama ekranı)

    Vatandaşlar kurtardı! Korku dolu anlar

    Vatandaşlar kurtardı! Korku dolu anlar

    30 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış açıklaması

    30 Temmuz Salı hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış açıklaması

    Sıradaki Haber