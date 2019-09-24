Trump iddiaları doğruladı: "400 milyon dolar" askıya alındı

Trump, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi, gazetecilere BM Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı, ülke medyasında, Zelenskiy ile 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinden önce bu ülkeye yönelik 400 milyon dolarlık yardımı askıya aldığına ilişkin iddiaları yanıtladı.

Trump, iddiaları kabul ederek, "Avrupa ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edene kadar bu yardımları askıda tutacağım, çünkü yardım yapmıyorlar." diye konuştu.

ABD'de "Biden" iddiaları

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, cuma günü, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Haberde, Trump'ın, Zelenskiy'e, Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'daki iş anlaşmalarını araştırması için avukatı Rudy Giuliani ile çalışması gerektiğini söylediği kaydedilmişti.

Ayrıca dün ABD basınında, Trump'ın Ukrayna liderine, sadece Biden ve ailesini soruştururlarsa yardım edeceğini şart koştuğu da iddia edilmişti.

Demokratlar ise iddianın doğru olması durumunda Trump'ın siyasi rakibine zarar verme peşinde olduğunu belirterek, ABD başkanına tepki gösteriyor.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğuna işaret ederek, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadesini kullanmıştı.

New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Johnson bir araya geldi.

BM binasında gerçekleşen ikili görüşme öncesinde Trump ve Johnson, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Johnson, İngiltere'de Anayasa Mahkemesinin, Johnson'ın parlamentoyu tatil kararını yok hükmünde sayma kararına ilişkin, "Bu karara kesinlikle katılmıyorum ancak yargıya saygı duyuyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump da söz konusu karara ilişkin, "Bu konuda bir tepkim yok. Az önce Boris'e sordum ve ona göre bu karar, görevinde sıradan bir gün." ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesinde İran ve ABD-İngiltere ticaret anlaşması konularının ele alındığı bildirildi.