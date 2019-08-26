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    HaberlerEkonomiTÜBİTAK duyurdu! 13 personel alınacak
    26.08.2019 - 09:18| AA

    TÜBİTAK duyurdu! 13 personel alınacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna  (TÜBİTAK) 13 teknisyen, usta ve memur alımı yapılacak.

    TÜBİTAK duyurdu! 13 personel alınacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma  Merkezi, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü  bünyesinde görev yapmak üzere toplam 13 teknisyen, usta ve memur (koruma)  alınacak. 7'si terörle mücadelede yaralananlardan, 6'sı engelli statüsünde  olanlar arasından gerçekleştirilecek alımlar için son başvuru tarihi 2 Eylül  olarak belirlendi.

    Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun internet sayfası  "www.tubitak.gov.tr" ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanacak.  Müracaatlar İŞKUR'un web sayfası "https://esube.iskur.gov.tr" üzerinden  gerçekleştirilecek.

     

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