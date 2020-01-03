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    HaberlerEkonomi Haberleri Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı değişti...
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    03.01.2020 - 10:13 |

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı değişti...

    İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen kıdem tazminatında artış yaşandı. 2019’un son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin tutar netleşti.

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı değişti...

    İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan bugün itibariyle değişti.

    2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6 bin 790 lira oldu.

    KİMLERİ ETKİLİYOR?

    Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

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