Turizmci bayram yaptı

5 günlük bayram tatili geride kalırken, bu dönemde 10 milyon kişinin seyahat ettiği ve 30 milyar lirayı aşan ekonomi oluştuğu tahmin ediliyor. Bu dönemde özellikle kıyı bölgelerdeki tesisler yüzde 100 doluluklarla hizmet verirken, toplam konaklama sayısının ise 500 bine yaklaştığı hesaplanıyor.

Tatilciler bu dönemde de en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde; Antalya ve Muğla’yı tercih etti. Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Aydın da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Kültür turizminin de yine bu dönemde yerli turistin tercihlerinde ilk sıralarda olduğu görüldü. Karadeniz Bölgesi’nde Bartın’dan Ordu’ya, Trabzon’dan Artvin’e pek çok güzergahı dolduran ziyaretçiler, Gaziantep, Bursa ve Denizli’ye de yoğun ilgi gösterdi.

Herkes kazandı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizm sektörünün 54 yan sektörü desteklediğini belirtirken, uzun süreli tatillerin özellikle bu kapsamda büyük bir ekonomi oluşturdğunu söyledi. İşler, “Bayramın hem bu nedenle, hem de büyükşehirlerdeki trafiği yayması açısından 9 gün olmasını istemiştik. Ancak bu şekilde de iyi bir bayram geçirdik.

Yüksek sezona denk gelen Kurban Bayramı’nda, yüzde 100’e yakın doluluğu olan tesisler dışında, daha az dolulukta olan tesisler de doldu. Bu sayade turizmin tüm paydaşları kazandı” dedi.

Akdeniz dolup taştı

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise, yaptığı açıklamada bayram tatilinde tüm otellerin yüzde 100 dolu olduğunu, 450 bin civarında konaklama yapıldığını söyledi. Yılın son uzun tatiline tüketicinin ilgi gösterdiğini belirten Atmaca, “Ülke genelinde iyi bir Kurban Bayramı geçirdik. Türkiye genelinde 5.5 milyon insanın kendi şehirlerine, 4.5 milyon insanın da sahil kesimine seyahat etmesini öngörüyorduk. Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı’nda 10 milyon insan seyahat etti. Özellikle Akdeniz ve Ege’de yoğunluk yaşandı” diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise Kurban Bayramı’nın dış pazar talebinin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini bildirdi. Yağcı, “Antalya’da beş günlük bayram tatilinde 600 bine yakın yabancı, 100 bin civarında da iç pazardan 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı. Tesislerde doluluk oranı yüzde 100 oldu” dedi.

Karadeniz’den Phuket’e

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yaz sezonu nedeniyle sahil bölgelerin bu bayram da en çok tercih edilen bölgeler olduğunu belirtirken, kültür turlarının ise bayramın yeni gözdesi olduğunu söyledi. Kültür turlarında yüzde 100’ü aşan talep artışları yaşandığını anlatan Onaran, “Kıyı bölgelerde artan fiyatlar ve yeni yerler görmek, kültür varlıklarını ziyaret etmek için önemli bir talep var. Yanı sıra en çok ilgi Karadeniz’e oluyor. Yurt dışında ise gevşeyen döviz kuruyla birlikte ilgi yeniden arttı. İtalya, İspanya, Balkanlar’dan Bangkok-Phuket turlarına kadar kısa ve uzun süreli alımlar yapıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Yabancıyla doldu

Kurban Bayramı, turizmin yüksek sezonu ağustos ayına gelince, sahil bölgelerindeki tesislerde yabancı turistin sağladığı yüksek doluluk oranlarına yerli turist de katıldı. Bayramdan sonra da dolulukların yüksek seyredeceğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Doluluk açısından tesislerin büyük bölümü yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Çünkü yabancı turist trafiği zaten vardı. Turizm merkezlerindeki doluluk oranları yerli turist gitse de iyi durumda; çünkü yabancı trafiği var. Doluluk açısından sezonun en yoğun dönemini yaşıyoruz. Bölgelere göre farklılık olabilir ama özellikle Antalya ve Muğla civarında doluluk iyi seyrediyor” diye konuştu.

Esas şampiyon İstanbul oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea’nin karşı karşıya geldiği İstanbul’daki Süper Kupa Finali’nin galibi Liverpool oldu. Liverpool, kupayı kazanırken; İstanbul ise bir kez daha pek çok yabancı turistin kalbini kazandı. Maça özellikle Liverpool’lu taraftarların yoğun ilgisi varken, Chelsea’lilerin de özel ilgisi gözden kaçmadı.

Başta İngilizler olmak üzere, Avrupa, Orta Doğu, hatta Uzak Doğu’dan binlerce turisti maç günü öncesi ve sonrasında İstanbul’da ağırlanırken, 100 milyon euroluk bir ekonomi oluştuğu tahmin ediliyor. Maç için gelen turistler, konaklamaları ve yüksek harcama kapasitelerinin dikkat çektiğini belirten turizmciler, organizasyonun aynı zamanda İstanbul’a çok önemli bir tanıtım faaliyeti daha oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Futbolun İngiliz devlerinin buluşmasına sahne olan İstanbul’da, Beşiktaş Park stadında 42 bin, stad çevresinde ise binlerce futbolsever bir araya geldi. Büyük final için İstanbul’a akın eden turistler, özellikle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli çevrelerindeki otellerde yüzde 100 doluluklar oluşturdu.

En değerlisi ‘Salah’

İstanbul’da karşılaşan Liverpool ve Chelsea’nin futbolcu değeri de dudak uçuklatıyor. İki takımın toplam futbolcu değeri 1.91 milyar euroyu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1.08 milyar euro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835.75 milyon euro oldu.

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon euor ve Chelsea’nin Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.