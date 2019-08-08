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    HaberlerEkonomi‘Türk Telekom’da toplu iş sözleşmesi
    08.08.2019 - 08:44| EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Türk Telekom’da toplu iş sözleşmesi

    Türk Telekom ile Türk Haber-İş Sendikası arasında 16 Nisan’da başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Firma bünyesinde çalışan yaklaşık 10 bin 200 sendika üyesi çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi 1 Mart 201928 Şubat 2021 tarihleri arasında iki yıl süreyle geçerli olacak.

    ‘Türk Telekom’da toplu iş sözleşmesi

    Varılan anlaşmaya göre, sendikalı Türk Telekom çalışanlarının ücretlerine ilk altı aylık dönem için seyyanen 480 TL, ikinci altı aylık dönem için seyyanen 300 TL, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 4.25 oranında zam yapılacak. Ayrıca üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki enflasyon oranının (TÜFE) yüzde 4.25’i aşması durumunda, aşan kısma denk düşen tutar ücretlere ilave edilecek. 

    İnsana yatırım...

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un Türkiye’nin sendikalı işçi çalıştıran tek telekom şirketi olduğuna söyledi. Türkiye’nin 2023 hedeflerine çalışmaktan ve üretmekten yorulmayan yetenekli gençlerin katkı ve başarılarıyla ulaşacağını belirten Önal, şunları söyledi: “Türk Telekom Grubu olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne özelleştirmeden bu yana 36.3 milyar TL’lik yaptığımız yatırıma ek olarak her daim çalışma arkadaşlarımıza da yani ‘insana yatırımı’ da ana odak noktalarımız arasında tuttuk. Firma olarak çalışanlarımızın fikir ve düşünceleri bizim için son derece önemli.

    Onlardan aldığımız güçle ülkemiz için yerli ve milli teknolojileri geliştiriyor, ülkemizi geleceğe bağlıyoruz. Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan çalışanlarımızın dinamik ve dönüştürücü gücünü şirketimizin her kademesinde daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Sendikalı çalışanlarımıza bayram müjdesi vermek adına Türk Haber-İş Sendikası ile görüşmelerimizi bayram öncesinde neticelendirerek anlaşmaya varmış olmaktan mutluyuz. Bu süreçte, başta Türk Haber-İş sendikasının değerli yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür eder, neticenin sektörümüz için hayırlı olmasını dilerim.”

     

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