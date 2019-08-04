Turkcell’den yurt dışı sürprizi

Turkcell’liler bu hediyeyle ABD’den Almanya’ya, Avustralya’dan İtalya’ya, Güney Afrika’dan İspanya’ya kadar 88 farklı ülkede kullanacak. Yurt dışında bulunacaklara otomatik olarak tanımlanacak olan hediyeyle Turkcell müşterileri sevdikleriyle Türkiye’deki gibi bayramlaşacak.

1 saat geçerli

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, şunları söyledi:

“Sadece yurtiçinde değil yurt dışında da müşterilerimizin yanındayız. Ülkemiz ve insanlarımızın için manevi anlam taşıyan Kurban Bayramı’nda müşterilerimize yakınlarıyla rahatça bayramlaşabilmeleri için bir hediye sunuyoruz. Bu hediyemiz sayesinde Turkcell’liler gerek internet üzerinden gerekse konuşarak bayramın coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak.”

Yurt dışındaki ilk kullanımda devreye girecek ve 1 saat geçerli olacak hediye 88 ülkede kullanılabilecek.