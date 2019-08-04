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    HaberlerEkonomiTurkcell’den yurt dışı sürprizi
    04.08.2019 - 08:55| EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell’den yurt dışı sürprizi

    Turkcell, Kurban Bayramı’nı yurt dışında karşılamaya hazırlanan müşterilerine tarifesi ne olursa olsun, 5 18 Ağustos tarihleri arasında 1 GB internetin yanı sıra 60 dakika (arama/aranma) veya 60 SMS hediye edeceğini açıkladı.

    Turkcell’den yurt dışı sürprizi

    Turkcell’liler bu hediyeyle ABD’den Almanya’ya, Avustralya’dan İtalya’ya, Güney Afrika’dan İspanya’ya kadar 88 farklı ülkede kullanacak. Yurt dışında bulunacaklara otomatik olarak tanımlanacak olan hediyeyle Turkcell müşterileri sevdikleriyle Türkiye’deki gibi bayramlaşacak.

    1 saat geçerli

    Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, şunları söyledi:

    “Sadece yurtiçinde değil yurt dışında da müşterilerimizin yanındayız. Ülkemiz ve insanlarımızın için manevi anlam taşıyan Kurban Bayramı’nda müşterilerimize yakınlarıyla rahatça bayramlaşabilmeleri için bir hediye sunuyoruz. Bu hediyemiz sayesinde Turkcell’liler gerek internet üzerinden gerekse konuşarak bayramın coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak.”   

    Yurt dışındaki ilk kullanımda devreye girecek ve 1 saat geçerli olacak hediye 88 ülkede kullanılabilecek.

     

     

     

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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