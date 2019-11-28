Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dijital dünyayı yakalamada tam kararlı olduğunu dile getirerek, “Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli haberleşme teknolojisini hizmete sunmak” dedi. 2021’de geçilecek 5G ile bunun mümkün hale geleceğini belirten Erdoğan, GSM şirketlerini fiber altyapı yatırımlarında hızlanmaları konusunda uyardı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ve Demirören Medya’nın ana medya sponsoru olduğu Vizyoner19 etkinliği ‘Dijital Gelecek’ temasıyla gerçekleştirildi.



Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD’ın geniş örgütlenme ve faaliyet alanıyla 94 ülkede ve 224 noktada aktif olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinerek 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ilerlendiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



“Türkiye’yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz, hep birlikte işimize gücümüze sarılıyoruz. 2023 hedeflerimize de ulaşacak, çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmeleri için müreffeh bir miras bırakacağız. Milletimizin moralini bozmak isteyenleri her alandaki başarılarımızda kıracağız. Çünkü biz Türkiye’yiz.”



Türkiye’nin içinde olmadığı ve rıza göstermediği hiçbir projenin bu bölgede hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnancımıza, ahlakımıza uymayan hiçbir projenin içinde yer almadık, almayız. Aksi bir durumu medeniyetimize ve ecdadımıza ihanet olarak görürüz. Tabii bu onurlu duruşun bir bedeli var” dedi.



Bor karbürü geliyor



Tarımsal destekleme ödemeleri için önümüzdeki yılın bütçesinde bu rakamı 22 milyar lira olarak belirlediklerini Erdoğan, “Türkiye’de sulanabilir arazi 8.5 milyon hektar, bunun 6.6 milyon hektarı sulanıyor. Türkiye 44 milyar dolarlık tarım geliriyle Avrupa’da ilk sırada yer alıyor” diye konuştu.



Balıkesir Bandırma’da temeli atılan fabrikanın iki yılda tamamlanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



“Yıllarca bu ülkede bor madeninin değeri üzerinden spekülasyonlar yapıldı. Önceden sadece ham maden olarak satılan boru işledik geliştirdik ürüne dönüştürdük. Şimdi de helikopterlerde, uçaklarda, askeri kıyafetlerde kullanılacak olan bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir’de temelini attığımız fabrikada yıllık bin ton bor karbürü üretimi yapacağız. Dünyada üretimi 7-8 tondur.”



‘Fiber hızlandırılmalı’



Cumhurbaşkanlığı bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurduklarını kaydeden Erdoğan, “Teknoloji bizden hızlı ilerliyor. Türkiye’de 75 milyonun üzerinde genişbant internet abonesi bulunuyor. Bugün 82 milyonu aşkın mobil cep abonesi var. Fiber altyapı 364 bin kilometreyi geçti. Firmaların fiber hat yatırımlarını hızlandırması gerekiyor” dedi. Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranların karşılarında bizzat kendisini bulacağını bilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, “Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojisini 2021 yılında hizmete sunmak” vurgusunu yaptı.



‘Farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız’



Geopolitical Futures Kurucu Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman, 10 yıl önce çıkardığı bir kitapta Türkiye’nin büyük bir güç olarak ortaya çıkacağını iddia ettiğini söyledi. Pek çok kişinin bunun imkansız olduğunu söylediğini ancak şu anda bu iddiasının gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Friedman, Türkiye’nin 10 yıl içerisindeki değişimine işaret etti. Friedman, “Bundan 10 yıl önce ‘Türkiye, ABD ve Rusya ile aynı masada oturacak ve eşit söz hakkına sahip olacak’ denilse buna katılmazdık. Türkiye o zamanlar önemli bir güce sahip değildi. 10 yıl sonra bugün farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye şimdi kendi sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Türkiye kendi potansiyel müttefiklerini seçiyor” dedi. Friedman, bugün kullanılan birçok teknolojinin ilk olarak askeri ihtiyaçlardan doğduğunu sözlerine ekledi.



‘Doğru hamle liderlik getirir’



Vizyoner’19 İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Türkiye’nin birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini geriden takip eden bir ülke olarak yorumlandığını dile getirdi. Özeken şunları söyledi:



“Bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye’nin aktif rol alması, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına önemli. Türkiye, doğru strateji ve yerinde hamleler ile bu defa geriden takip eden değil, liderlik eden, yol açan ve ülke rolüne talip.”



Ekonomiye net fayda 30 trilyon $



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, artık oyunun kurallarının yeniden yazıldığını ve yeni bir model geliştiğini dile getirdi. Avdagiç, “Dijital gelecek, artık yaşamakta olduğumuz bir gelecektir” diye konuştu. Dijital çağa ayak uydurmanın iki temel şartı olduğunu dile getiren Avdagiç, şöyle devam etti: “Birincisi teknolojinin öncüsü olacaksınız. İthal teknolojiye bağımlı olmayacaksınız, olabildiğince az bağımlı olacaksınız. Kendi teknolojinizle üreteceksiniz. Bunu da ancak Milli Teknoloji hamlesiyle başarabiliriz. İkincisi de dijital şirket olmayı başarmalıyız.” Dönüşümün ekonomiye net faydasının ise 30 trilyon dolar olacağının tahmin edildiğini aktaran Avdagiç, “Türkiye, buradan payını almalıdır” dedi.



MÜSİAD yatırım ajansı gibi



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Dijital Gelecek ana teması ile düzenlenen Vizyoner Zirvesi’nde, “Eski dünyanın yeni adetlerine uyumlu yepyeni algoritmalar kurmak zorunda olduğumuzun farkındayız. Geç kalan oyunun dışında kalır” dedi. Bu bağlamda MÜSİAD’ın projelerini anlatan Kaan, değişim sürecini en etkin şekilde yönetebilmek için oluşturdukları MÜSİAD Innova markası ile şu bilgileri verdi:



“MÜSİAD Innova, dağınık ticari üretim bilgisini toplama, mükerrer Ar-Ge çalışmalarının maliyetini azaltma, KOBİ’lerin kendilerine maliyetli gelen teknoloji geliştirme faaliyetlerinde onları desteklemek için KOBİ kuluçka merkezlerini kurma ve BTM’leri tek veri hattı üzerinde toplama amaçları ile yapılanan bir sistem. Bilginin işlenmesi aşamasında bilgi güvenliği ve ekonomik istihbarat gelmektedir. Bu amaçla MÜSİAD Data markasını tasarladık.”

Kaan, MÜSİAD Invest ile yatırım ortamını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Dünya çapındaki tüm ağlarımızı temsilcilik ve şubelerimizi birer ticaret ve yatırım ajansı haline getirmek ve devletin hizmetine sunmak, temas noktalarını milli hedeflere uyumlu yapılandırmak bu sistemin amacı” dedi.



‘Ortaklığa dayalı büyüme’



Üretim için fon modellerine ihtiyaç olduğunun ve borca dayalı değil ortaklığa dayalı büyümenin defalarca altını çizdiklerini anımsatan Kaan, bu amaçla da MÜSİAD Girişim markasını oluşturduklarını anlattı.



MÜSİAD Suffa Mektebi, MÜSİAD Akademi, MÜSİAD Sanat gibi uygulamalarından bahsederek, MÜSİAD Tahkim markasıyla üyelerinin ve tüm saha nüfuz alanı içindeki anlaşmazlıkların hakem sistemi içinde çözülmesin amaçladıklarını söyleyen Kaan, Gastro Ekonomi olarak başladıkları yolculuğa “Türk Mutfak Sanatları” adı altında devam edeceklerini sözlerine ekledi.









Türksat 6A 2022’de



Türkiye’nin uzay teknolojisinde devrim nitelğinde adımlar attığını ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduk. Türksat 5A’yı önümüzdeki yıl, 5B’yi de 2021’de gönderiyoruz. 2022 yılında yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’yı devreye almış olacağız.”