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    HaberlerEkonomiUkrayna’yla hedef 10 milyar $ ticaret
    09.08.2019 - 08:45| EKONOMİ SERVİSİ

    Ukrayna’yla hedef 10 milyar $ ticaret

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ukrayna’nın Türk müteahhitler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Türk inşaat firmaları bugüne kadar Ukrayna’da 5.9 milyar dolarlık proje gerçekleştirmiştir. Ukrayna yeni bir yatırım atağına giriyor.

    Ukrayna’yla hedef 10 milyar $ ticaret

    Türk firmalarımız Ukrayna’nın büyümesinde, gelişmesinde, refah düzeyinin artmasında katkı sağlamaktan memnuniyet  duyacaklardır. Biz de destekleyeceğiz” dedi.

    Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in katılımıyla düzenlenen Türkiye - Ukrayna İş Forumu’nda konuştu.

    Dünyada ticaret savaşlarının kızıştığı bir dönemde Doğu Avrupa’nın en dinamik ve potansiyeli yüksek iki ülkesi olan Türkiye ve Ukrayna’nın ekonomilerini büyüteceğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

    “Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 4.1 milyar dolar ve hedefimiz bunu 10 milyar dolara çıkarmak. Ancak bu şu anda Türkiye aleyhinde seyrediyor. Hala 1.2 milyar dolar ticaret açığı veriyoruz. Bu rakamlar iki ülkenin potansiyelini yansıtmamakta. Amacımız rakamı önce 10 milyar dolar, sonra da 20 milyar dolar hedefine dengeli bir ticaret altyapısıyla ulaştırmak.”

    ‘Fırsatlar sunacağız’

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, “Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Etkin yatırımcılara birçok alanda yardımcı olacağız. Onlara birçok alanda rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız” dedi.

     

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