BİST103.0720EURO6,350,84USD 5,730,76ALTIN277,211,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiUyarıyı yaptı! 'Felakete davetiye olur...'
    16.09.2019 - 07:55 |

    Uyarıyı yaptı! 'Felakete davetiye olur...'

    Avrupa Birliği iş dünyası anlaşmasız Brexit`in felaket olacağı uyarısında bulundu.

    Uyarıyı yaptı! 'Felakete davetiye olur...'

    Avrupa Birliği iş dünyası, Britanya'nın AB'den bir ayrılık anlaşması olmadan çıkmasının felaket olacağını belirtti ve bu seçeneğin dışlanması gerektiğini savundu.

    BusinessEurope Genel Mürüdü Markus Beyrer, "Anlaşmasız bir Brexit felakete davetiye olur ve kesinlikle göz ardı edilmeli. Düzensiz, anlaşmasız bir ayrılma, her iki tarafa da zarar veril. Britanya ve kıta Avrupası'ndaki tüm vatandaşlar ve işletmelerde büyük hasara yol açar" diye konuştu.

    BusinessEurope, aralarında Britanya'nın da olduğu 34 ülkeden her büyüklükte yüzlerce işletmeyi temsil ediyor.

      Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

      İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

      Tunceli'de operasyon!

      Tunceli'de operasyon!

      3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

      3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

      Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

      Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

      Sıradaki Haber