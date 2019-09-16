Uyarıyı yaptı! 'Felakete davetiye olur...'

Avrupa Birliği iş dünyası, Britanya'nın AB'den bir ayrılık anlaşması olmadan çıkmasının felaket olacağını belirtti ve bu seçeneğin dışlanması gerektiğini savundu.

BusinessEurope Genel Mürüdü Markus Beyrer, "Anlaşmasız bir Brexit felakete davetiye olur ve kesinlikle göz ardı edilmeli. Düzensiz, anlaşmasız bir ayrılma, her iki tarafa da zarar veril. Britanya ve kıta Avrupası'ndaki tüm vatandaşlar ve işletmelerde büyük hasara yol açar" diye konuştu.

BusinessEurope, aralarında Britanya'nın da olduğu 34 ülkeden her büyüklükte yüzlerce işletmeyi temsil ediyor.