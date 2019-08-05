BİST99.564-0,12EURO6,200,46 USD5,570,21ALTIN260,371,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiYabancı para zorunlu karşılıklar tüm vadede 100 baz puan artırıldı
    05.08.2019 - 10:37

    Yabancı para zorunlu karşılıklar tüm vadede 100 baz puan artırıldı

    Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 100 baz puan artırırken, banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 baz puan indirdi.

    Yabancı para zorunlu karşılıklar tüm vadede 100 baz puan artırıldı

    Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

    Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir."

    Aniden bastırdı! Hazırlıksız yakalandılarİstanbul'da aniden bastıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, dükkanların altına sığındı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Diskoda başladı, denizde feci şekilde sona erdi!

    Diskoda başladı, denizde feci şekilde sona erdi!

    Nadide Hayat filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Nadide Hayat filmi konusu ve başrol oyuncuları

    Hakkari'de PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

    Hakkari'de PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

    Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

    Yaralı Kuşlar yeni bölüm fragmanı! Tekin ve Levent...

    Sıradaki Haber