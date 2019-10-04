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    HaberlerEkonomiYeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de
    04.10.2019 - 21:10 | | AA

    Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de

    Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) onaylanmasına ilişkinCumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve bütçe Başkanlığınca hazırlanan YEP'in (2020-2022) onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, programda büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,5 olarak öngörülürken, 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi.

    YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 12, gelecek yıl için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.

    Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019, 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,9'ar, 2022 için yüzde 2,6 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 12,9 olarak belirlenirken, gelecek yıl için yüzde 11,8, 2021 yılı için yüzde 10,6 ve 2022 yılı için yüzde 9,8 şeklinde sıralandı.

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