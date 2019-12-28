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    28.12.2019 - 10:50 | | DHA

    Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

    Yılbaşı öncesi 425 milyon liralık tarımsal destek

    Bakan Pakdemirli, ​yapılacak bazı tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, "Hayvan hastalıkları tazminatı için 40 milyon, biyolojik mücadele için 12 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 100,1 milyon, sertifikalı fidan için 13 milyon, hububat-baklagil için 148,5 milyon, kırsal kalkınma için 34 milyon, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma programı için 64,7 milyon, çiftlik muhasebe veri ağı için 3,5 milyon, patates siğili hastalığı için 8,6 milyon, bitki karantinası için 1 milyon olmak üzere toplam 425,4 milyon lira ödeme yapacağız" dedi. 

    Pakdemirli, ödemelerin 30 Aralık tarihine kadar çiftçi ve yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına geçmiş olacağını ifade ederek, tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

    Otobüste taciz! Kızlar çığlık atınca...Çorum’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.
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