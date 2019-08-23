Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Kaçıran pişman olur...

Yaşadıkları şehrin dışında okuyacak olan üniversite öğrencilerinin ‘barınma’ telaşı sürüyor. Öğrencilerin bir kısmı kiralık ev arayışına girerken bir kısmı da hem devletin hem de özel yurtların kapısını çalıyor. Uygun koşulları nedeniyle birçok öğrenci önce devlet yurtlarına yani Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) başvuruyor. Henüz başvuru yapmayan öğrenciler için 26 Ağustos Pazartesi son gün.

Öğrenciler, 444 1961 numaralı iletişim merkezinden ya da resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilecek. Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgi http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.

YÜZDE 20 ARTIŞ

Geçen yıl KYK’ya 427 bin 152 öğrenci başvurmuş, 381 bin 852 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl ise KYK, 244 bin 743 boş yatak bulunduğunu açıkladı. Devlet yurtlarında ücret tarifesi de güncellendi. Yeni tarifeye göre, 6 veya 8 kişilik odaları kapsayan en düşük yurt ücreti 168 liradan 200 liraya çıkarıldı, yaklaşık yüzde 20 zam gelmiş oldu. Güvence bedeli de 224 liradan 273 liraya çıktı.

KKTC’DE 400 LİRA

Devlet yurtlarında en yüksek 285 lira olan yatak ücreti de 340 liraya yükseldi. Bu yurtların güvence bedeli 380 liradan 465 liraya çıktı. Devlet yurtlarında 215 lira, 250 lira, 280 lira, 310 liralık tarifeler de var. Kıbrıs’taki devlet yurtları için farklı fiyatlar uygulanıyor. Burada 300 lira olan ücretler 400 lira olarak belirlendi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

2019-2020 öğretim yılında ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri, herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim görmekte olan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

EK KONTENJANA FARKLI TARİH

30 Haziran’dan sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları ileri bir tarihte alınacak.

BİLGİLER DOĞRU OLMALI

Başvurular e-Devlet’e girdikten sonra ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı’ hizmetleri altında bulunan ‘Yurt Başvurusu’ bağlantısından başvuru yapılıyor. Başvuru kılavuzuna ‘kyk.gov.tr’den ulaşabilirsiniz. Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.

HATASIZ GİRİŞ YAPIN

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/ bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖZEL YURDA GİDECEKLER...

EN AZ 4 BİN TL

Öğrencilerin devlet yurtlarının yanı sıra özel yurt seçenekleri de var. Yurtlarfiyatlar.com verilerine göre; 2019-20 eğitimöğretim döneminde Türkiye genelindeki özel yurtlar arasında yıllık ücret en az 4 bin lira. İstanbul’da 8 bin 500 liradan, Ankara’da 4 bin 500, İzmir’de 6 bin 200 liradan kapılar açılıyor.

TEK TEK YAZDIRIN

Uzmanlar, özel yurtlara kayıt yaptırılırken, bu yurdun mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı’na kayıtlı olması gerektiğini, öğrencilerin ruhsatsız yurtları tercih etmemesi gerektiğini söylüyor. Uzmanlar ayrıca öğrencileri, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırması konusunda uyarıyorlar.

ÖZEL DURUMU OLAN BELGELEYECEK

Devlet yurdunda özel ve öncelikli durumu olan öğrencilerden yurt ücreti ve güvence bedeli alınmıyor. Bu durumda olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak. Eğer kayıtlı kalmışsa, bu günlerin bedeli tahsil edilecek.

EV ARAYANLAR DiKKAT!

Ev tercih eden öğrenciler de var. Kiralar en çok Denizli’de artarken, en yüksek kirayı ise İstanbul’da okuyacaklar verecek. TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin rakamlarına göre; İstanbul’da öğrencilerin tercih ettiği Avcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy gibi ilçelerde kiralar 1450 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar yükseliyor. Ankara Çankaya’da 1400 lira ile 1700 lira arasında ev bulmak mümkün. Eskişehir’de 550 lira ile 850 lira arasında, İzmir’de 1000 lira ile 2 bin lira arasında kiralık evler var. Uzmanlar, ev arayan öğrencileri dolandırmak isteyenlerin olduğunu da belirterek, ‘evi görmeden para yatırmayın’ uyarısı yapıyor.(Posta)