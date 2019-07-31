‘Zenginliğe giden yol ticaretten geçer’

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul Toplantıları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Afganistan, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan oda başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcileri katıldı.

‘Eksiklik var’

Hisarcıklıoğlu, düzenlenen toplantılarla asıl hedefin ticareti ve yatırımları artırmak olduğunu dile getirdi. AB ülkelerinin toplam dış ticaretlerinin yüzde 70’ini birbirleriyle yaptığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Aynı başarıyı biz de yakalayabiliriz. Birbirimizle yaptığımız ticaretin oranı henüz yüzde 8 civarında. Zenginleşmek istiyorsak, önce bu tabloyu değiştirmeliyiz” dedi. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“En çok önem verdiğimiz konu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (ECOTA). Ama bir türlü hayata geçiremedik. Tüm üyelerin ECOTA’ya taraf olmasını bile sağlayamıyoruz. Yıllardır hepimiz bu anlaşmaların önemini anlatıyoruz. Ama bir türlü yol alamıyoruz. Belli ki bu konuda bilgi veya irade eksikliğimiz var. Şunu unutmayalım, korumacı politikalar zenginliği artırmaz, tam tersine azaltır. Bizim gibi gelişen ülkeler için zenginliğe giden yol, ticareti artırmaktır. Buna en güzel örnek Türkiye.”

Hisarcıklıoğlu, tekstilde, hazır giyimde, beyaz eşyada, otomotivde, Avrupa’nın en önemli tedarikçi ülkesi haline geldiklerini dile getirerek, “Tüm bunları, ticaretle, girişimcilikle sağladık. İkinci önemli konu vizeler. Ticaret için ziyaret lazım. Ziyaret olursa; ticaret de, ortaklıklar da, yatırımlar da artar. İnsanlar girip çıkarken zorlandıkları ülkelerle değil, en rahat ulaşabildikleri ülkelerle ticaret yapıyorlar” dedi.

Afganistan EİT TSO Başkanı Azarakhsh Hafizi ise, “Dünya artık küresel bir köye dönüşmüş durumda. Artık tüm dünyada ticaret yapabiliriz” dedi.