Zeytinyağı savaşı Türkiye’ye yarar mı?

ABD şimdi de, Avrupa Birliği (AB) menşeli zeytinyağı, peynir ve çeşitli içkilere ek gümrük vergisi getirip getirmemeyi değerlendiriyor.

Bu yaz boyunca gelişen süreçte ABD Başkanı Donald Trump’ın AB ülkelerinden ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirme düşüncesinin iki nedeni var.

İlki Amerikalı havacılık devi Boeing’in Avrupalı rakibi Airbus’ın sübvanse edildiği iddiaları. Diğeri ise temmuz ayında Fransa’nın Amazon ve Facebook gibi Amerikan teknoloji devlerine yüzde 3 vergi getirmesi.

Konu ağustostaki G7 zirvesinde çözümü kavuşmuş gibi görünse de, ABD’nin sadece Fransa’dan gelen ürünleri vergi kapsamına alması da olası.

Türkiye ihracatını artırdı

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi’nin bazı üyeleri AB zeytinyağına getirilecek ek vergi nedeniyle talebin karşılanamayacağı ve fiyatların fırlayacağı uyarısında bulundular.



ABD’nin aralarında zeytinyağının da olduğu 21 milyar dolar tutarında AB menşeli ürüne yüzde 100 civarında gümrük vergisi getirmesi mümkün.

ABD, AB’den zeytinyağı almazsa zeytinyağı talebinin 100 bin tona denk gelen yüzde 30’luk kısmı karşılanamayacak. ABD’nin kendi üretimi ise zeytinyağı talebinin sadece yüzde 5’ini sağlıyor.

ABD ve AB arasında yaşanacak bir ‘zeytinyağı gerginliği’, Türkiye’nin lehine bir sonuç da doğurabilir. Bilindiği gibi, ABD Türkiye’den en çok zeytinyağı ithal eden ülkelerden biri. Türkiye’nin zeytinyağı ihracatının yüzde 60’ından fazlası İspanya ve ABD’ye yapılıyor. Türkiye, 2017/18 döneminde en fazla zeytinyağı ihracatını 19 bin 388 ton olarak ABD’ye gerçekleştirdi.

ABD, kendi içinde üretimi sınırlı olmasına karşılık, sağlık açısından faydaları nedeniyle son yıllarda zeytinyağı tüketimini yaygınlaştırmaya büyük önem veriyor.

Trump’a özel tweet endeksi!

ABD’li finans devi JPMorgan Chase ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı ‘tweet’lerin piyasadaki oynaklığa etkisini ölçmek için bir endeks oluşturdu.

Trump’ın attığı tweetlerin Hazine kağıtları üzerinde ciddi etkisi olması nedeniyle oluşturulan endekse ‘Volfefe Endeksi’ adı verildi. Endeksin adı, Trump’ın 2017 yılında attığı bir tweette kullandığı ve anlamı çözülemeyen “covfefe” sözcüğüne atfen bu seçildi.

JP Morgan analistlerinin yaptığı çalışmaya göre, 2016 yılında seçildiğinden bu yana günde ortalama 10 dolayında tweet atan Trump’ın 2017 yılında göreve başladığından bu yana da attığı tweetlerin sayısı da 10 bini buluyor. Buna göre, 2017 yılında görev başladıktan sonra bir süreliğine günde ortalama beş tweet düzeyine düşen Trump’ın Twitter etkinlikleri, 2018 sonlarından sonra yeniden tırmanışa geçti ve son dört yılın en yüksek düzeylerine yükseldi.

6. büyük banka

Chase Manhattan Corporation’un, J.P. Morgan & Co. ile birleşmesiyle 2000 yılında kurulan JP Morgan Chase & Co., ABD’nin en büyük bankası ve toplam malvarlığı bakımından dünyanın altıncı büyük bankası konumunda bulunuyor.