19.09.2019 - 09:51 |
Zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi
Dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik faiz oranı yüzde 0,0'a indirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik faiz oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.
Banka 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.
Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.