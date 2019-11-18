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18.11.2019 - 17:52 |

10 Kasım'daki soruşturma başlatılan görüntüler ile ilgili flaş gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı okulların 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programının sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. MEB'den yapılan açıklamada o okul müdürlerinin tamamının görevden alındığı duyuruldu.

10 Kasım'daki soruşturma başlatılan görüntüler ile ilgili flaş gelişme

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir.Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır.

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