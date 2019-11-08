12 bin ameliyata 43 milyon lira

SGK ve RTÜK’ün TBMM’ye sunduğu kritik rapor, “obezite” gerçeğini ortaya koydu. SGK’ya göre 2018’de 12 bin 371, 2019’un ilk 6 ayında ise 7 bin 402 obezite ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatlara 2018’de 43 milyon 826 bin TL, 2019’un ilk 6 ayında ise 31 milyon 96 bin TL harcama yapıldı.



2018’de 6 milyon 291 bin TL değerinde 109 bin 862 kutu; 2019’un ilk altı ayında ise 3 milyon 843 bin TL değerinde 55 bin 753 kutu zayıflama ilacı kullanıldı. Rakamlar obezite ameliyatları, ilaçlar ve maliyetlerinin her geçen gün arttığını gösterdi. RTÜK verilerine göre de; Türkiye’de bir kişi günde ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izliyor. İzleyicilerin yüzde 40,9’u televizyon izlerken yeme-içme alışkanlığına sahip.

SGK ve RTÜK Başkanlığının, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın başkanlığını yaptığı Meclis Obezite Alt Komisyonu’nda sundukları raporda özetle şu bilgiler yer aldı:



ZAYIFLAMA İLACINA MİLYONLAR: 2018’de 6 milyon 291 bin TL değerinde 109 bin 862 kutu, 2019’un ilk altı ayında ise 3 milyon 843 bin TL değerinde 55 bin 753 kutu zayıflama ilacı kullanıldı.



2018’DE 12 BİN 371 AMELİYAT: Ödeme kapsamındaki obezite ameliyatlarından by-pass 5 bin 625, sleeve 3 bin 875, banding 2 bin 250 ve duodenal switch-biliopankreatik diversiyon bin 67 TL tutuyor. By-pass ve sleeve ameliyatlarında fiyatlar üç katına kadar ilave ücretlendiriliyor.



2018’de 10 bin 814 sleeve, bin 532 by-pass, 7 banding ve 18 deondenal switch-biliopankreatik diversiyon olmak üzere 12 bin 371 ameliyat yapıldı. 2019’un ilk altı ayında ise 6 bin 314 sleeve, bin 81 by-pass, 3 banding ve 4 duodenal swich-biliopankreatik diversiyon olmak üzere 7 bin 402 ameliyat yapıldı.



KADINLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR: Rakamlar kadınların erkeklerin neredeyse üç katı kadar daha fazla ameliyatı tercih ettiklerini gösteriyor. 2018’de 7 bin 787 kadın 3 bin 26 erkek, 2019’un ilk 6 ayında ise 4 bin 663 kadın, bin 651 erkek obezite ameliyatı oldu.



YAPILAN ÖDEMELER: 2018’de 4 bin 893 özel, 2 bin 718 de üniversite hastanelerinde ameliyat yapıldı. 2019’un ilk 6 ayında ise, özelde 3 bin 309, üniversitelerde bin 515 kişi obezite ameliyatı oldu. 2018’de kamudaki 12 bin 371 ameliyat eklendiğinde rakam 20 bine ulaşıyor. 2019’da da benzer tablo ortaya çıkıyor. 2018’de SGK ameliyatlara 43 milyon 826 bin 401 TL, 2019’un ilk 6 ayında ise 31 milyon 96 bin 729 TL ödeme yapıldı. 1 Kasım 2019 itibariyle 60 milyon TL civarında ödeme söz konusu.



TV karşısında kilo alıyoruz









EKRAN BAŞINDA GEÇEN ZAMAN: Türkiye’de televizyon izleyenlerin yaklaşık yüzde 32’si boş zamanlarını değerlendirmek için televizyon izliyor. Günlük ortalama televizyon izleme süresi ise 3 saat 34 dakika. 2006 yılında televizyon izleme süresi 5 saat 8 dakikaydı. Televizyonu en fazla 45 yaş üstü izliyor. Kadınlar erkeklerden daha uzun süre televizyon izliyor. Eğitim düzeyi düştükçe aylık ortalama izleme oranı artıyor.



TV KARŞISINDAKİ AKTİVİTELER: İzleyicilerin yüzde 40,9’u televizyon izlerken yeme-içme alışkanlığına sahip. Erkeklerin yeme içme alışkanlığı yüzde 48,5, kadınlarda bu oran yüzde 33,9. Televizyon izleyenlerin yüzde 20’si çoklu ekran kullanımı, yüzde 16,7’si ev işi, el işi, yüzde 7,7 aile ile sohbet, yüzde 6,8’i hiçbir şey ve yüzde 7,8’i ise diğer aktivitilerde bulunuyor.



GENÇLERİN TERCİHİ İNTERNET: Teknoloji bağımlılığı da obeziteyi artırıyor. Türkiye’de ortalama günlük internet kullanım süresi 3 saat 18 dakika. Çocukların medya kullanımı bir saat 29 dakika televizyon, bir saat 26 dakika cep telefonu, 2 saat 13 dakika internet ve 1 saat 16 dakika dijital oyun oynama şeklinde gerçekleşti. İnternet kullanım süreleri genç yaş gruplarında daha uzun. İnternetten televizyon içeriklerini izleyenlerin yüzde 19’u bu durumun günlük televizyon izleme sürelerini artırdığını belirtti.