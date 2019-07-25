15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'nÄ±n Ä°SPARK'a devri durduruldu

UluslararasÄ± Trakya ve Anadolu OtobÃ¼sÃ§Ã¼ler DerneÄŸi ve Avrasya Terminal Ä°ÅŸletmeleri A.Åž., BayrampaÅŸa'daki Ä°stanbul 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ± otoparkÄ±nÄ±n Ä°SPARK'a devredilmesine iliÅŸkin mahkemeye baÅŸvurdu. YapÄ±lan baÅŸvuruda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Emlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n, Ä°stanbul 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ± otoparkÄ±nÄ±n 3 gÃ¼n iÃ§inde tahliye edilerek Ä°SPARK'A devrine iliÅŸkin 18 Temmuz 2019 tarihli ihtarnamesinin dayanaÄŸÄ± olan tahliye kararÄ±nÄ±n, hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle iptali ve yÃ¼rÃ¼tmenin durdurulmasÄ± talep edildi.

YÃœRÃœTMEYÄ° DURDURMA KARARI VERÄ°LDÄ°

Talebi deÄŸerlendiren Ä°stanbul 3. Ä°dare Mahkemesi de kararÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:Â

"Dava konusu iÅŸlemin uygulanmasÄ± halinde davacÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan telafisi gÃ¼Ã§ zarar doÄŸurabilecek nitelikte bulunmasÄ± ve ayrÄ±ca dava konusu iÅŸlemin uygulanmakla etkisi tÃ¼kenecek nitelikte bir iÅŸlem olmasÄ± nedeniyle, davalÄ± (Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi) idarenin savunmasÄ± ve ara kararÄ± cevabÄ± alÄ±nÄ±p ya da savunma ve ara kararÄ±na cevap verme sÃ¼resi geÃ§ip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu iÅŸlemin yÃ¼rÃ¼tmesinin durdurulmasÄ±na, savunma ve ara kararÄ±na cevap verilmesi iÃ§in davalÄ± idareye 7 gÃ¼n sÃ¼re tanÄ±nmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar verildi."