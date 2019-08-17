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17.08.2019 - 07:50| CİHAT ASLAN - GÖLCÜK

20 yıl önce 20 yıl sonra

Marmara Depremi’nin üzerinden geçen 20 yılda felaketin merkez üssü Gölcük’te adeta yeni bir şehir kuruldu. Ağır hasarlı binalar yıkıldı. Yeni yapılan binalarda 3.5 kat sınırı korundu. Depremde simge haline gelen bölgeler zaman içinde yepyeni bir görünüme kavuştu...

20 yıl önce 20 yıl sonra

17 Ağustos 1999’da onbinlerce insanımızın hayatını kaybettiği Marmara Depremi en çok Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’ni vurdu. Depremde ilçede 5 bin 383 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 252 kişi de yaralandı. Depremin ardından 2 bin 350 bina (13 bin 191 konut) ağır hasar, bin 816 bina (10 bin 846 konut) orta hasar, 2 bin 772 bina (8 bin 53 konut) ise az hasar aldı. O dönem göç alan bir durumda olan Gölcük, depremin ardından göç vermeye başladı. 2000 yılında yapılan nüfus sayımında 80 bin olan nüfus, 55 bine kadar düştü. Aradan geçen 20 yılda Gölcük yaşadığı tüm acılara rağmen ayakta kalmayı başardı. 20 yılda yeni bir görünüme kavuşan ilçe artık yeniden göç alır hale geldi. Depremin simgesi haline gelen bazı yerlerin yeni halleri şöyle:

20 yıl önce 20 yıl sonra

Dumlupınar Mahallesi: Depremde en çok zarar gören mahallelerin başında yer alıyordu. Yüzlerce kişinin öldüğü mahallede Sanayi Cami ve yanındaki müftülük binası dışında etrafındaki bütün binalar neredeyse yerle bir oldu. 20 yılda bölgede ağır hasarlı binaların hepsi yıkıldı.

20 yıl önce 20 yıl sonra

Çiftlik Mahallesi: Gölcük’teki depremin en simge fotoğrafı ise en çok binanın yıkıldığı Çiftlik Mahallesi’nden geldi. Binaların üst üste yığıldığı bölgede ayakta bina kalmadı. Bugün, mahallede okul ve Gölcük Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binası ile depreme dayanıklı yeni konutlar mevcut.

20 yıl önce 20 yıl sonra

Kavaklı Sahili: Depremden sonra sahilin 2.5 metre çökmesinin ardından o dönem bölgede bulunan kapalı yüzme havuzu, futbol sahası, tenis kortları sular altında kaldı. Felaketin ardından bölgedeki binalar yıkıldı, yerine palmiye ağaçlarının olduğu modern bir park inşa edildi. Depremde ölenler anısına bir de anıt yapıldı.

20 yıl önce 20 yıl sonra

Değirmendere Sahili: Gölcük’te depremden etkilenen sahil şeridinin büyük kısmı Değirmendere oldu. O dönem çekilen fotoğraflarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait gemi, suların yükselmesiyle sahil şeridinde bulunan binaların yanına kadar geldi. Depremin ardından sahil şeridindeki riskli binalar kaldırılarak, yerlerine kafeler ve parklar yapıldı.

20 yıl önce 20 yıl sonra

Lunapark: Kavaklı Sahili’ndeki lunapark da depremde yükselen suların altında kalan başka bir bölge. Sular altında kalan lunapark, dolgu yapılarak tekrar aynı faaliyetlerine devam ediyor.

20 yıl önce 20 yıl sonra

Çiftlik Camii: Çiftlik Camisi’nin yanında bir minibüsün iki apartmanın altında kaldığı kare zihinlere işlemişti. Minibüsün bulunduğu sokakta şimdi 3 katlı başka binalar mevcut.

20 yıl önce 20 yıl sonra

Merkez Mahallesi: Mahalledeki binaların çoğu depremde yan yatmıştı. Yıkılan binaların yerine otopark yapıldı.

20 yıl önce 20 yıl sonra

Çınarlık: Değirmendere Sahili’nde bulunan Çınarlık meydanındaki yüz yıllık ağaçlar da yıkılmıştı. Yeni düzenlemeyle sahil kesiminden uzaklaştırılan yapıların yerine yürüyüş yolları ve kafeler yapıldı.

 

Gazipaşa'da ilk 'mango' hasadı yapıldıTürkiye'nin tropikal meyve üssü olarak adlandırılan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde mango hasadı başladı. Bahçe sahibi Hatice Güven geçen yıl 2 bin 350 adet mango meyvesi hasadı yaptıkları bahçeden bu yıl 5 bin adet meyve toplamayı hedeflediklerini söyledi.
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