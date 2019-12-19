2020 ÖSYM sınav takvimi - YKS, KPSS, DGS, ALES sınav tarihleri - başvuru tarihleri

2020 Yılında üniversite sınavına katılacak olan adaylar ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adayları başvuru tarihlerini ve sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. ÖSYM geçtiğimiz günlerde sınav takvimini yayımladı ve adayların merakı giderildi. Henüz sınav tarihleri ve başvuru tarihleri hakkında bilgisi olmayan adaylar ise YKS başvuru tarihi, YKS sınav tarihi, KPSS başvuru tarihi, KPSS sınav tarihleri, DGS başvuru tarihi, DGS sınav tarihi, ALES başvuru tarihi ve ALES sınav tarihlerini sorguluyor. İşte ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinde yer alan 2020 sınav takvimi haberimizde...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

TYT - AYT - YDT (YKS) başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

YKS SINAV TARİHİ

YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS başvuruları 5 - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak.

KPSS TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 19 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 25 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 9 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 DGS NE ZAMAN?

DGS BAŞVURU TARİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak.

DGS SINAV TARİHİ

DGS 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

2020 ALES NE ZAMAN?

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ales/1) başvuruları 13 - 23 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

ALES SINAV TARİHİ

2020 ALES/1 3 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak.

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