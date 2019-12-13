2020 Ziraat Bankası çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) Ziraat Bankası kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Ziraat Bankası, Türkiye'de hizmet veren üç kamu bankası arasında yer alıyor. Ziraat Bankası 1863 yılında kurulan Memleket Sandıkları'nın devamı niteliğindedir. 1988 yılında ilk defa tarımı desteklemede bir bölge tek başına ele alınarak Güneydoğu Anadolu Projesi bölgesi üreticilerine bölgenin koşullarına uygun kredi desteği verilmeye başlandı.

Hatırı sayılır bir müşteri portföyüne sahip olan Ziraat Bankası, kamu bankası olması nedeniyle konut ve ihtiyaç kredisi konusunda müşterilerine büyük ayrıcalıklar sunuyor. Ziraat Bankası üzerinden milyonlarca emekli emekli maaşlarını alıyor. Peki Ziraat Bankası mesaiye sabah saat kaçta başlıyor?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Ziraat Bankası 09.00'da açılıyor 17.30'a kadar mesai devam ediyor. Ziraat Bankası'nda öğle tatili 12.30 - 13-30 saatleri arasında yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI TARİHÇE

1863-1880'ler

Ahmet Şefik Mithat Paşa, 1863 yılında Pirot Kasabası'nda kurduğu ilk Memleket Sandıkları oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten varolan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden esinlenmiştir.

1867 yılında “Memleket Sandıkları Nizamnamesi”nin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti’nin her yanında Sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.

15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da Banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır.

1920-2000'ler

I. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin işgale uğraması üzerine işgal altındaki topraklarda bulunan şubeler, Yunanların İzmir'de kurdukları "Ziraat Bankası İdare Merkezi"ne bağlanmıştı. 1920'de TBMM'nin açılmasından sonra TBMM kontrolünde bulunan yerlerdeki şubeler Ankara şubesine bağlandı. 1922'de İzmir ve İstanbul teşkilatları da Ankara'ya tabi oldu ve banka tekrar bütünlüğe kavuştu. 1924 yılında çıkarılan kanunla banka, bir devlet kurumu olmaktan çıkarılıp bir anonim şirket haline geldi. 1975'te Hamburg'da temsilcilik, Kıbrıs'ta 3 şube açıldı. 1977'de bölge müdürlükleri kuruldu ve yerinden yönetim anlayışına geçilmeye başladı. 1981'de Türkiye'nin ilk banka müzesi olan Ziraat Bankası Müzesi kuruldu. 1988'de ilk defa tarımı desteklemede bir bölge tek başına ele alınarak Güneydoğu Anadolu Projesi bölgesi üreticilerine, bölgenin özelliklerine uygun kredi desteği verilmeye başlandı. 1989'da ilk kredi kartı verildi, ilk tüketici kredisi verildi, altın satışına (Ziraat Altın) başlandı; bankanın ilk yatırım fonu kuruldu. 2001 yılında Türkiye Emlak Bankası, Ziraat Bankası ile birleştirilerek kapatıldı. 2001 Türkiye ekonomik krizinin ardından diğer kamu bankalarıyla ortak bir yönetim kurulu tarafından yönetilmeye başlandı, bu uygulama 2005 yılında sona erdi.

Bankanın New York, Londra, Bakü, Sofya, Tiflis, Bağdat, Erbil, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Akdoğan, Karakum, Karaoğlanoğlu, Atina, İskele, Gönyeli, İskeçe, Rodos, Gümülcine ve Cidde'de şubeleri, Karaçi ve Tahran'da ise temsilcilikleri bulunmaktadır. 2003 yılında Ziraat Bankası'nın 140. yıldönümü anısına PTT tarafından Ziraat Bank logolu posta pulu yayınlanmıştır.