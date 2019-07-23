24 Temmuz hava durumu nasıl, yağış var mı? Meteoroloji'den son dakika açıklaması

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın yarın (Çarşamba) Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 22°C, 28°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA 16°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık