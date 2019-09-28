25. Dönem POMEM ve PAEM adayları için uyarı! Başvuru için son gün...

POMEM giriş sınavı ve PAEM sınav işlemleri ile ilgili başvuru tarihleri ile ilgili Polis Akademisi'nden duyuru yayımlandı. Peki, başvuruların ne zamana kadar tamamlanması gerekiyor?

POLİS AKADAMESİ SON DAKİKA DUYURUSU

Ais.pa.edu.tr adresi üzerinden E-Devlet şifreleri ile yapılan, 25.Dönem POMEM (Kadın Özel Harekat) Giriş Sınavı ve 2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (Paem) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı sınavı işlemleri, sistem üzerindeki başvuru yoğunluğu sebebiyle, 27.09.2019 tarihi 17.00 saatine kadar HALK BANKASI’na başvuru ücreti yatıran adayların, internet üzerinden 29.09.2019 tarihinde saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir.